Пенсії зростуть удвічі, пообіцяли в Кабміні, але не сказали коли, фото — Дебет-Кредит

https://racurs.ua/ua/n151506-pensiyi-zrostut-udvichi-poobicyaly-v-kabmini-ale-ne-skazaly-koly.html

Ракурс

Зростання пенсій в Україні удвічі прогнозують у Міністерстві соціальної політики. Анонсоване збільшення виплат має встановити середній розмір пенсій в Україні на рівні 7 тис. грн.

Такі плани оприлюднили на нараді в Офісі президента увечері 9 березня.

Україна має стати країною, де зручно та затишно всім. Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми маємо допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування, — цитує прес-служба Банкової слова президента Володимира Зеленського.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла президенту, що її відомство розробило систему, яка унеможливить збільшення дефіциту Пенсійного фонду і дозволить підвищити пенсії у 1,5−3 рази.

За її словами, середня пенсія зросте з 3,5 тис. до 7 тис. грн. Інші риси нової пенсійної системи такі:

кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадок;

у людини зʼявиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат.

Мінсоцполітики працює з Міністерством цифрової трансформації над запровадженням електронних сервісів у соціальній сфері. Лазебна обіцяє 125 послуг, які можна буде отримати онлайн.

В Україні також планують впровадити поняття «домогосподарство» та «собівартість утримання господарства», розглянути модель повернення частини податків годувальнику.

«Ракурс» повідомляв, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій з 1 березня. Вони зросли на 11%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Верховна Рада у 2021 році ухвалить законопроект про запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Шмигаль сподівається, що пенсійна реформа розпочнеться вже у 2021 році.