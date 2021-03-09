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Ракурс
В Одесі підпалили двері пенсійного фонду

Пенсіонерка підпалила двері пенсійного фонду в Одесі через мізерну пенсію

9 бер 2021, 16:17
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В Одесі 8 березня підпалили двері місцевого підрозділу Пенсійного фонду, розташованого в Приморському районі міста.

Поліція вже встановила підозрювану — це 54-річна місцева жителька. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За інформацією поліції, жінка облила вхідні двері установи займистою речовиною, після чого підпалила їх. Займання ліквідували співробітники ДСНС, в результаті пошкоджено нижню частину дверей.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.


За інформацією джерел агентства УНІАН у поліції, свій вчинок жінка пояснила незгодою з дуже низькою пенсією, яку їй призначили.

Нагадаємо, у вересні 2020 року на Тернопільщині місцевий житель здійснив спробу самоспалення у приміщенні центру зайнятості.

Джерело: Ракурс


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