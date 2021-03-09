Пенсіонерка підпалила двері пенсійного фонду в Одесі через мізерну пенсію

В Одесі підпалили двері пенсійного фонду

https://racurs.ua/ua/n151485-pensionerka-pidpalyla-dveri-pensiynogo-fondu-v-odesi-cherez-mizernu-pensiu.html

Ракурс

В Одесі 8 березня підпалили двері місцевого підрозділу Пенсійного фонду, розташованого в Приморському районі міста.

Поліція вже встановила підозрювану — це 54-річна місцева жителька. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За інформацією поліції, жінка облила вхідні двері установи займистою речовиною, після чого підпалила їх. Займання ліквідували співробітники ДСНС, в результаті пошкоджено нижню частину дверей.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

За інформацією джерел агентства УНІАН у поліції, свій вчинок жінка пояснила незгодою з дуже низькою пенсією, яку їй призначили.

Нагадаємо, у вересні 2020 року на Тернопільщині місцевий житель здійснив спробу самоспалення у приміщенні центру зайнятості.