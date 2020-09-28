Самоспалення в центрі зайнятості здійснив житель Тернопільщини

На Тернопільщині стався випадок самоспалення, фото: socportal.info

https://racurs.ua/ua/n144424-samospalennya-v-centri-zaynyatosti-zdiysnyv-jytel-ternopilschyny.html

Ракурс

На Тернопільщині житель Гусятинського району 1961 року народження намагався спалити себе у приміщенні центру зайнятості.

Інцидент стався у селищі Гусятин. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловіка госпіталізували з опіками 50% тіла. Зазначається, що за попередньо інформацією, він сьогодні, 28 вересня, об 11.45 прийшов до центру зайнятості з проханням нарахувати пенсію. Проте, як виявилося, йому до необхідного стажу роботи не вистачає кілька місяців.

В результаті обурений чоловік вийшов у коридор, облив себе бензином та підпалив. Загасили палаючого відвідувача працівники центру зайнятості.

Нагадаємо, наприкінці лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві житель Сумщини здійснив спробу самоспалення. Його госпіталізували з легкими опіками.