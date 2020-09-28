Нових полярників для експедиції в Антарктиду шукає МОН

https://racurs.ua/ua/n144423-novyh-polyarnykiv-dlya-ekspedyciyi-v-antarktydu-shukaie-mon.html

Ракурс

Для нової експедиції в Антарктиду Міністерство освіти та науки почало відбір претендентів — 28 вересня Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.

Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021 року до весни 2022 року, — йдеться у повідомленні на сайті МОН.

Документи приймають до 12 жовтня 2020 року. Всього планують відібрати 12 учасників. Окрім сімох науковців, експедицію доповнять лікар, кухар, дизеліст-електрик, системний механік та системний адміністратор.

Як зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів.

Нагадаємо, Україна — одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує впродовж року.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на станції «Академік Вернадський» змушена затриматися 24-та група українських дослідників, яку через пандемію коронавірусу і скасування авіарейсів, не можуть змінити представники 25-ї української експедиції.