Новых полярников для экспедиции в Антарктиду ищет МОН

https://racurs.ua/n144423-novyh-polyarnikov-dlya-ekspedicii-v-antarktidu-ischet-mon.html

Ракурс

Для новой экспедиции в Антарктиду Министерство образования и науки начало отбор претендентов — 28 сентября Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции.

Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021 года до весны 2022 года, — говорится в сообщении на сайте МОН.

Документы желающие могут отправить до 12 октября 2020 года. Всего планируют отобрать 12 участников. Помимо семи ученых, экспедицию дополнят врач, повар, дизелист-электрик, системный механик и системный администратор.

Как отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, несмотря на пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов.

Напомним, Украина — одна из 30 стран мира, которая имеет постоянную станцию в Антарктике, функционирующую в течение года.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на станции «Академик Вернадский» была вынуждена задержаться 24-я группа украинских исследователей, которую из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов, не могла вовремя сменить 25-я украинская экспедиция.