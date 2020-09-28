Самосожжение в центре занятости совершил житель Тернопольщины

На Тернопольщине произошел случай самосожжения, фото: socportal.info

https://racurs.ua/n144424-samosojjenie-v-centre-zanyatosti-sovershil-jitel-ternopolschiny.html

Ракурс

На Тернопольщине житель Гусятинского района 1961 года пытался сжечь себя в помещении центра занятости.

Инцидент произошел в поселке Гусятин. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела.

Отмечается, что, по предварительно информации, он сегодня, 28 сентября, в 11.45 пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако, как оказалось, ему до необходимого стажа работы не хватает несколько месяцев.

В результате возмущенный мужчина вышел в коридор, облил себя бензином и поджег. Потушили горящего посетителя работники центра занятости.

Напомним, в конце февраля у здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве житель Сумщины совершил попытку самосожжения. Его госпитализировали с легкими ожогами.