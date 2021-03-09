Пенсионерка подожгла дверь пенсионного фонда в Одессе из-за мизерной пенсии

В Одессе подожгли двери пенсионного фонда

https://racurs.ua/n151485-pensionerka-podojgla-dver-pensionnogo-fonda-v-odesse-iz-za-mizernoy-pensii.html

Ракурс

В Одессе 8 марта подожгли двери местного подразделения Пенсионного фонда, расположенного в Приморском районе города.

Полиция уже установила подозреваемую — это 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По информации полиции, женщина облила входные двери учреждения горючим веществом, после чего подожгла их. Возгорание ликвидировали сотрудники ГСЧС, в результате повреждена нижняя часть дверей.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По информации источников агентства УНИАН в полиции, свой поступок женщина объяснила несогласием с очень низкой пенсией, которую ей назначили.

Напомним, в сентябре 2020 года на Тернопольщине местный житель совершил попытку самосожжения в помещении центра занятости.