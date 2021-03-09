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Ракурс
В Одессе подожгли двери пенсионного фонда

Пенсионерка подожгла дверь пенсионного фонда в Одессе из-за мизерной пенсии

9 мар 2021, 16:17
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В Одессе 8 марта подожгли двери местного подразделения Пенсионного фонда, расположенного в Приморском районе города.

Полиция уже установила подозреваемую — это 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По информации полиции, женщина облила входные двери учреждения горючим веществом, после чего подожгла их. Возгорание ликвидировали сотрудники ГСЧС, в результате повреждена нижняя часть дверей.

Пострадавших в результате инцидента нет.


По информации источников агентства УНИАН в полиции, свой поступок женщина объяснила несогласием с очень низкой пенсией, которую ей назначили.

Напомним, в сентябре 2020 года на Тернопольщине местный житель совершил попытку самосожжения в помещении центра занятости.

Источник: Ракурс


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