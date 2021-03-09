Пенсионерка подожгла дверь пенсионного фонда в Одессе из-за мизерной пенсии

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В Одессе подожгли двери пенсионного фонда
Пенсионерка подожгла дверь пенсионного фонда в Одессе из-за мизерной пенсииhttps://racurs.ua/n151485-pensionerka-podojgla-dver-pensionnogo-fonda-v-odesse-iz-za-mizernoy-pensii.htmlРакурс
В Одессе 8 марта подожгли двери местного подразделения Пенсионного фонда, расположенного в Приморском районе города.
Полиция уже установила подозреваемую — это 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По информации полиции, женщина облила входные двери учреждения горючим веществом, после чего подожгла их. Возгорание ликвидировали сотрудники ГСЧС, в результате повреждена нижняя часть дверей.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По информации источников агентства УНИАН в полиции, свой поступок женщина объяснила несогласием с очень низкой пенсией, которую ей назначили.
Напомним, в сентябре 2020 года на Тернопольщине местный житель совершил попытку самосожжения в помещении центра занятости.
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