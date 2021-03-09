Вулкан Етна «вибухнув» вдесяте за три тижні. Фото: https://www.al.com/

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Вулкан Етна продовжує вивергатися, викидаючи стовпи попелу і диму над східним узбережжям Сицилії.

Останнє виверження вулкану відбулося в неділю, 7 березня, повідомляє Daily Express.

В результаті виверження в небо з північно-східного кратера Етни вибухнули вражаючі фонтани лави.

Активність підвищилася в досвітні години в неділю після трьох днів відносної тиші та спокою.

Фахівці повідомляють, що це десяте виверження поспіль з 16 лютого. Інтервали між окремими виверженнями становили від 36 годин до 3,5 днів.

Фонтанам лави в кратері Етни передував сплеск вулканічних поштовхів — характерна ознака викиду магми на поверхню. Вулкан викинув стовп попелу і диму, засипавши прилеглі міста.

Нагадаємо, 4 березня вулкан Етна прокинувся і викинув стовп попелу на 12 км. Невеликі частини каміння, яке було викинуто з самого вулкану, виявили у деяких навколишніх містах і селищах.