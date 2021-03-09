Вулкан Этна «взорвался» в десятый раз за три недели. Фото: https://www.al.com/

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Ракурс

Вулкан Этна продолжает извергаться, выбрасывая клубы пепла и дыма над восточным побережьем Сицилии.

Последнее извержение вулкана произошло в воскресенье, 7 марта, сообщает Daily Express.

В результате извержения в небо из северо-восточного кратера Этны взорвались впечатляющие фонтаны лавы.

Активность повысилась в предрассветные часы в воскресенье после трех дней относительной тишины и покоя.

Специалисты сообщают, что это десятое извержение подряд с 16 февраля. Интервалы между отдельными извержениями составляли от 36 часов до 3,5 дня.

Фонтанам лавы в кратере Этны предшествовал всплеск вулканических толчков — верный признак выброса магмы на поверхность. Вулкан выбросил столб пепла и дыма, засыпав близлежащие города.

Напомним, 4 марта вулкан Этна проснулся и выбросил столб пепла на 12 км. Небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана, обнаружили в некоторых окрестных городах и поселках.