Вулкан Этна «взорвался» в десятый раз за три недели (ВИДЕО)https://racurs.ua/n151484-vulkan-etna-vzorvalsya-v-desyatyy-raz-za-tri-nedeli-video.htmlРакурс
Вулкан Этна продолжает извергаться, выбрасывая клубы пепла и дыма над восточным побережьем Сицилии.
Последнее извержение вулкана произошло в воскресенье, 7 марта, сообщает Daily Express.
В результате извержения в небо из северо-восточного кратера Этны взорвались впечатляющие фонтаны лавы.
Активность повысилась в предрассветные часы в воскресенье после трех дней относительной тишины и покоя.
Специалисты сообщают, что это десятое извержение подряд с 16 февраля. Интервалы между отдельными извержениями составляли от 36 часов до 3,5 дня.
Фонтанам лавы в кратере Этны предшествовал всплеск вулканических толчков — верный признак выброса магмы на поверхность. Вулкан выбросил столб пепла и дыма, засыпав близлежащие города.
Напомним, 4 марта вулкан Этна проснулся и выбросил столб пепла на 12 км. Небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана, обнаружили в некоторых окрестных городах и поселках.