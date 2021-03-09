Мэр Львова не исключил COVID-локдауна

https://racurs.ua/n151483-mer-lvova-ne-iskluchil-covid-lokdauna.html

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Возможный локдаун во Львове из-за роста темпов распространения коронавирусной инфекции, а также переход образовательных учреждений на дистанционное обучение прокомментировал городской голова Андрей Садовый.

Сейчас дистанционное обучение — это рекомендация областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сегодня (9 марта — ред.) мы проведем городское заседание комиссии, к которому подготовим мониторинг ситуации с заболеваемостью в школах и примем соответствующие решения, — рассказал Садовый во время радиоэфира на «Люкс FM».

По словам мэра Львова, часть детей посещают школы, остальные учатся в дистанционном режиме. Садовый напомнил, что школы самостоятельно принимают решение о дистанционном, смешанном или очном обучении.

Приказа по всему городу не было. Мы не исключаем, что в ближайшее время такое может быть, ведь наблюдаем резкий рост числа больных. По словам медиков, эта волна коронавируса является очень агрессивной, ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, — отметил мэр Львова.

Садовый не исключил, что властям придется принимать «достаточно непростые решения».

О локдауне, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун действует в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях. Похожая ситуация в мире — Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовщину, поэтому мы на пороге непростых решений, но верю, что мы со всем справимся, — резюмировал мэр Львова.



Напомним, Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны, согласно которому Львовскую область отнесли в «оранжевую» зону.