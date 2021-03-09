Карантин. Фото: Istock

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны.

В «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Закарпатье, комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить карантин, и начиная с 8 марта отнести область в «красную» зону.

В «оранжевую» зону карантина попали:

Киев;

Винницкая область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область.

Остальные области остаются в «желтой» зоне карантина. Отметим, что по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях.



Так, в Винницкой области показатель составляет 118,3 на 100 тыс. населения при норме 60, в Житомирской области — 88, в Закарпатской области — 95,6, в Ивано-Франковской области — 147, Николаевской области — 72,7, Тернопольской области — 60,1, Хмельницкой области — 68,3 и Черновицкой области — 99,8.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусом в Закарпатской области по состоянию на 8 марта была более чем критическая. За прошедшую неделю количество COVID-больных в регионе выросло на 24%. Кроме того, каждые 24 часа медики выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. А заболеваемость среди детей увеличилась на 5%.