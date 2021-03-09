Карантин в Україні. Фото: Istock

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Карантин в Україні продовжує діяти через спалах захворюваності на коронавірус. Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони.

До «червоної» зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Через погіршення ситуації з коронавірусом на Закарпатті, комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження, та починаючи з 8 березня віднести область до «червоної» зони.

До «помаранчевої» зони карантину потрапили:

місто Київ;

Вінницька область;

Донецька область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Хмельницька область.

Решта областей залишаються в «жовтій» зоні карантинних обмежень. Зауважимо, що станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищений у столиці та восьми областях.

Так, у Вінницькій області показник складає 118,3 на 100 тис. населення при нормі 60, у Житомирській області — 88, у Закарпатській області — 95,6, в Івано-Франківській області — 147, Миколаївській області — 72,7, Тернопільській області — 60,1, Хмельницькій області — 68,3 і Чернівецькій області — 9 9,8.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація з коронавірусом у Закарпатській області станом на 8 березня була більш ніж критична. За минулий тиждень кількість COVID-хворих у регіоні зросла на 24%. Крім того, кожні 24 години медики виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. А захворюваність серед дітей збільшилася на 5%.