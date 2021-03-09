Ракурсhttps://racurs.ua/
В центре Львове 7 марта произошла стрельба, фото: Tricity Today
Стрельба во Львове — мужчина из ревности подстрелил прохожего и покончил с собойhttps://racurs.ua/n151460-strelba-vo-lvove-mujchina-iz-revnosti-podstrelil-prohojego-i-pokonchil-s-soboy.htmlРакурс
Во Львове вечером 7 марта 34-летний житель Одессы, выйдя из кафе, расположенного в центральной части города на улице Городецкой, получил четыре огнестрельных ранения, сейчас он находится в реанимации.
Злоумышленник, которые стрелял в одессита, скрылся с места инцидента. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Впоследствии правоохранители установили личность стрелка — это 53-летний житель города. По месту жительства мужчины обнаружили его тело с огнестрельным ранением в области головы.
Вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство, — отмечают в полиции.
Оружие, из которого были произведены выстрелы, отправлено на экспертизу. Открыты уголовные производства:
по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство»;
по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.
Расследование продолжается.
Правоохранители не сообщают, были ли мужчины знакомы между собой. Однако, по информации источников издания ZAXID.NET, причиной инцидента стала ревность из-за женщины.
Напомним, в августе 2020 года в Киеве мужчина из-за ревности поджег магазин, после чего совершил самоубийство, спрыгнув с многоэтажки.
.