В центре Львове 7 марта произошла стрельба, фото: Tricity Today

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Во Львове вечером 7 марта 34-летний житель Одессы, выйдя из кафе, расположенного в центральной части города на улице Городецкой, получил четыре огнестрельных ранения, сейчас он находится в реанимации.

Злоумышленник, которые стрелял в одессита, скрылся с места инцидента. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Впоследствии правоохранители установили личность стрелка — это 53-летний житель города. По месту жительства мужчины обнаружили его тело с огнестрельным ранением в области головы.

Вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство, — отмечают в полиции.

Оружие, из которого были произведены выстрелы, отправлено на экспертизу. Открыты уголовные производства:

по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство»;

по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.

Правоохранители не сообщают, были ли мужчины знакомы между собой. Однако, по информации источников издания ZAXID.NET, причиной инцидента стала ревность из-за женщины.

Напомним, в августе 2020 года в Киеве мужчина из-за ревности поджег магазин, после чего совершил самоубийство, спрыгнув с многоэтажки.