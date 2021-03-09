У центрі Львова 7 березня сталася стрілянина, фото: Tricity Today

https://racurs.ua/ua/n151460-strilyanyna-u-lvovi-cholovik-cherez-revnoschi-pidstrelyv-perehojogo-ta-vkorotyv-sobi-viku.html

Ракурс

У Львові ввечері 7 березня 34-річний житель Одеси, вийшовши з кафе, розташоване в центральній частині міста вулиці Городецькій, отримав чотири вогнепальні поранення, наразі він перебуває в реанімації.

Зловмисник, які стріляв в одесита, втік з місця інциденту. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Згодом правоохоронці встановили особу стрілка — це 53-річний житель міста. За місцем проживання чоловіка виявили його тіло з вогнепальним пораненням в області голови.

Повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство, — зазначають у поліції.

Зброя, з якої були здійснені постріли, відправлена на експертизу. Відкриті кримінальні провадження:

за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з приміткою «самогубство»;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу.

Розслідування триває.

Правоохоронці не повідомляють, чи були чоловіки знайомі між собою. Проте, за інформацією джерел видання ZAXID.NET, причиною інциденту стали ревнощі через жінку.

Нагадаємо, у серпні 2020 року у Києві чоловік через ревнощі підпалив магазин, після чого здійснив самогубство, зістрибнувши з багатоповерхівки.