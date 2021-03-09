Зеленский намекнул на Порошенко и Шария в заявлении о средствах массовой дезинформации, скриншот видео

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Центр противодействия дезинформации создадут в Украине в ближайшее время. Это пообещал гражданам президент Украины Владимир Зеленский 9 марта на форуме «Украина 30».

Такой центр, по словам президента, должен начать работу в ближайшее время.

Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем он может стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире, — заявил Зеленский.

Президент сегодня много говорил о противодействии дезинформации и призвал граждан включать «критическое мышление с детства». Зеленский также анонсировал уроки медиаграмотности в школьной программе.

А тех, кто давно учился — бабушек и дедушек — надо научить информационные гигиене. Научить, что такое фейк — как несколькими словам кто-то может управлять их сердцем, — заявил президент.

Зеленский также вспомнил истории о распятом мальчике, поездах фашистов-карателей на Донбассе, запрет военным стрелять в ответ, а также вакцинацию в Украине.

Вакцину большие патриоты называют этим словом, которым сами являются, — заявил Зеленский.

Он также вспомнил об «искусственно созданных лидерах мнений, которым из Испании лучше видно, как развивается Украина».

Напомним, что в Испании живет Анатолий Шарий, против которого СБУ открыла уголовное производство, а на прошлой неделе пятый президент Украины Петр Порошенко во время согласительного совета Верховной Рады поделился мнением «врача, который находится в отчаянии», о качестве вакцины против коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Порошенко сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса.