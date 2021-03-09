Зеленський натякнув на Порошенка і Шарія у заяві про засоби масової дезінформації

https://racurs.ua/ua/n151459-zelenskyy-natyaknuv-na-poroshenka-i-shariya-u-zayavi-pro-zasoby-masovoyi-dezinformaciyi.html

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Центр протидії дезінформації створять в Україні найближчим часом. Це пообіцяв громадянам президент України Володимир Зеленський 9 березня на форумі «Україна 30».

Такий центр, за словами президента, має запрацювати вже найближчим часом.

Я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі, — заявив Зеленський.

Президент сьогодні багато розмовляв про протидію дезінформації і закликав громадян вмикати «критичне мислення з дитинства». Зеленський також анонсував уроки медіаграмотності в шкільній програмі.

А тих, хто давно вчився — бабусь і дідусів — треба навчити інформаційні гігієні. Навчити, що таке фейк — як кількома словам хтось може керувати їхнім серцем, — заявив президент.

Зеленський у сенсі інформфейків пригадав історії про розіп’ятого хлопчика, потяги фашистів-карателів на Донбасі, заборону військовим стріляти у відповідь, а також вакцинацію в Україні.

Вакцину великі патріоти називають тим словом, яким самі є, — заявив Зеленський.

Він також пригадав про «штучно створених лідерів думок, яким з Іспанії краще видно», як розвивається Україна.

Нагадаємо, що в Іспанії мешкає Анатолій Шарій, проти якого СБУ відкрила кримінальне провадження, а минулого тижня п’ятий президент України Петро Порошенко під час погоджувальної ради Верховної Ради поділився думкою «лікаря, який перебуває у відчаї», про якість вакцини проти коронавірусної інфекції Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Порошенко сказав, що українські лікарі відмовляються від щеплень проти коронавірусу.