Російські солдати у новій формі засвітилися на Донбасі

Російські військові. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151458-rosiyski-soldaty-u-noviy-formi-zasvitylysya-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі місцеві жителі та правозахисники зафіксували прибуття російських військових для підготовки бойових дій з українською армією.

Найманці прибули у новій випрасуваній формі, без шевронів та розпізнавальних знаків. Про це заявили у Східній правозахисній групі за підсумками двотижневого дослідження ситуації в ОРДЛО.

Зокрема, правозахисникам вдалося з’ясувати, що через КПП «Довжанський» і «Малинівка» проходять колони з дизельним паливом. Поставки здійснюються у вечірній і нічний час.

Повідомляється, що в ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони. Місцеві жителі повідомляють, що на полігонах чутні вибухи та постріли. Заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня. Натомість у «Союзі добровольців Донбасу» проводять вербування добровольців з Російської Федерації для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації.

Протягом лютого 2021 року, з командирами підрозділів «народної міліції НЗФ ЛНР» було проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій, а за маршрутом Алчевськ-Стаханов-Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту. У нічний час з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою через КПП «Ізварине».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі продовжують здійснювати провокації з фальшування нібито здійснених Збройними силами України (ЗСУ) обстрілів підконтрольних терористам населених пунктів.

Так, для створення фейку про нібито обстріл українськими військовими Оленівки та Старомихайлівки бойовики впродовж п’яти годин не пропускали до відповідної ділянки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.