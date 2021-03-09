Российские солдаты в новой форме засветились на Донбассе

Российские солдаты. Фото: УП

https://racurs.ua/n151458-rossiyskie-soldaty-v-novoy-forme-zasvetilis-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе местные жители и правозащитники зафиксировали прибытие российских военных для подготовки боевых действий с украинской армией.

Наемники прибыли в новой выглаженной форме, без шевронов и опознавательных знаков. Об этом заявили в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.

В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП «Должанский» и «Малиновка» проходят колонны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.

Сообщается, что в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны. Местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день. В то же время, в «Союзе добровольцев Донбасса» проводят вербовку добровольцев из Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации.

В течение февраля 2021 года с командирами подразделений «народной милиции НЗФ ЛНР» были проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий, а по маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта. В ночное время из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой через КПП «Изварино».

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики в Донбассе продолжают осуществлять провокации с фальсификацией якобы совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстрелов подконтрольных террористам населенных пунктов.

Так, для создания фейка о якобы обстреле украинскими военными Оленевки и Старомихайловки боевики в течение пяти часов не пропускали к соответствующему участку наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.