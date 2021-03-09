Вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против бразильского штамма COVID-19

Вакцинация от коронавируса. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151457-vakcina-pfizer-biontech-effektivna-protiv-brazilskogo-shtamma-covid-19.html

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Вакцина Pfizer/BioNTech нейтрализует бразильский штамм коронавируса, выяснили ученые.

Исследование было проведено исследователями из компаний Pfizer Inc и BioNTech, а также учеными из Техасского университета, пишет Reuters.

В ранее опубликованных исследованиях компания Pfizer обнаружила, что ее вакцина нейтрализует другие более заразные варианты вируса, впервые выявленные в Великобритании и Южной Африке.

Вместе с тем штамм из Южной Африки может снижать количество защитных антител, которые продуцирует вакцина.

Компания Pfizer заявила, что на сегодня ее вакцина, скорее всего, является эффективной против южноафриканского штамма.

Однако производитель планирует протестировать третью бустерную дозу вакцины, а также вариант вакцины, специально модифицированной для борьбы с южноафриканским штаммом.

Напомним, в США людям, получившим полный курс прививок от коронавирусной болезни COVID-19, несколько смягчили карантинные ограничения.