Заказчиков «антивакцинальной вакханалии» в Украине назвал Степанов

Степанов. Фото: Лига

https://racurs.ua/n151451-zakazchikov-antivakcinalnoy-vakhanalii-v-ukraine-nazval-stepanov.html

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Вакцинация в Украине обросла большим количеством фейков из-за антивакцинальной кампании, которую ведут проросийские политики. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал заказчиков «антивакцинальной вакханалии» в Украине.

По его словам, эти лица оказывают давление на национальную безопасность Украины. Об этом он заявил во время брифинга.

Степанов рассказал, что одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии являются люди, которые хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, такие как CoviShield, Pfizer, AstraZeneca, а использовала только вакцину страны-агрессора.

Я считаю проводниками этой антивакцинальной вакханалии, как их называю, наши коллаборационисты ковида, наших политических деятелей и политических экспертов, которые считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, какая вакцина не хорошая, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что противников вакцинации раскритиковали в Министерстве здравоохранения. Глава ведомства Максим Степанов призвал «дать отпор коллаборационистами ковида», которые распространяют ложную информацию о коронавирусной вакцине.