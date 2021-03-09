Замовників «антивакцинальної вакханалії» в Україні назвав Степанов

Степанов. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n151451-zamovnykiv-antyvakcynalnoyi-vakhanaliyi-v-ukrayini-nazvav-stepanov.html

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Вакцинація в Україні супроводжується великою кількістю фейків та антивакцинальною кампанією, яку ведуть певні політики. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов назвав замовників «антивакцинальної вакханалії» в Україні.

За його словами, ці особи чинять тиск на національну безпеку України. Про це він заявив під час брифінгу.

Степанов розповів, що одним з можливих замовників антивакцинальної істерії є люди, які хочуть, щоб Україна не використовувала вакцини провідних країн світу, такі як CoviShield, Pfizer, AstraZeneca, а використовувала лише вакцину країни-агресора.

Я вважаю провідниками цієї антивакцинальної вакханалії, як їх називаю, наші колаборанти ковіду, наших політичних діячів та політичних експертів, які вважають за потрібне коментувати, яка вакцина гарна, яка вакцина не гарна, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що противників вакцинації розкритикували в Міністерстві охорони здоров’я. Очільник відомства Максим Степанов закликав «дати відсіч колаборантам ковіду», які поширюють неправдиву інформацію про коронавірусну вакцину.