Степанов назвав Гончаренка «COVID-колаборантом»

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, «обмінявся люб’язностями» з нардепом від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком через вакцинацію проти коронавірусу.

Словесна перепалка між главою МОЗ та парламентарем сталася ввечері 1 березня у студії програми «Свобода слова» на ICTV. Чиновник назвав політика «COVID-колаборантом» й заявив, що Гончаренко намагається зірвати процес вакцинації.

Гончаренко розкритикував роботу МОЗ і заявив, що вакцинацію Україна почала останньою в Європі.

Це «ковідний колаборант»… Ми зараз розгортаємо програму вакцинації. За останню добу 1 тис. 864 особи вакцинувалися. За тиждень ми маємо вийти на 10−11 тис. щеплень за добу, — заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора Степанов став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу. Після щеплення міністр запевнив, що почувається «навіть краще, аніж до вакцинації». Окрім цього, незабаром разом із військовими планує імунізуватися й президент Володимир Зеленський.

Вакцинація проти COVID-19 відбувається відповідно до національного плану щеплення, у п’ять етапів. На першому мають вакцинувати медиків, які працюють із хворими на коронавірусну інфекцію, мешканців будинків для літніх людей і військовослужбовців на передовій.