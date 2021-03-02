Степанов назвал Гончаренко «COVID-коллаборантом»

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, «обменялся любезностями» с нардепом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко из-за вакцинации против коронавируса.

Словесная перепалка между главой Минздрава и парламентарием произошла вечером 1 марта в студии программы «Свобода слова» на ICTV. Чиновник назвал политика «COVID-коллаборантом» и заявил, что Гончаренко пытается сорвать процесс вакцинации.

Гончаренко раскритиковал работу Министерства здравоохранения и заявил, что вакцинацию Украина начала последней в Европе.

Это «ковидний коллаборационист»… Мы сейчас разворачиваем программу вакцинации. За последние сутки 1 тыс. 864 человека вакцинировались. За неделю мы должны выйти на 10−11 тыс. прививок в сутки, — заявил Степанов.

Напомним, вчера Степанов стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса. После прививки министр заверил, что чувствует себя «даже лучше, чем до вакцинации». Кроме этого, вскоре вместе с военными планирует иммунизироваться и президент Владимир Зеленский.

Вакцинация против COVID-19 осуществляется в соответствии с национальным планом, состоящим из пяти этапов. На первом этапе должны вакцинировать медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.