Виробляти «Спутник V» наважилася Італія — в ЄС препарат порівняли з «російською рулеткою»

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151450-vyroblyaty-sputnyk-v-navajylasya-italiya-u-ies-preparat-porivnyaly-z-rosiyskou-ruletkou.html

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«Спутник V», російська вакцина від коронавірусу, може виготовлятися в Італії за ліцензією. Таким чином Італія стане першою країною Європейського Союзу, що вироблятиме на своїй території сумнівну російську вакцину.

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на «Спутник V», і компанія Adienne Pharma & Biotech. Про це повідомляє AGI.

Повідомляється, що згідно з угодою, італійське виробництво вакцини планує поставити 10 млн доз з липня 2021 року по січень 2022 року. Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), її почнуть поширювати по всій Італії.

Натомість в EMA звернулися до країн Євросоюзу з проханням не поспішати зі схваленням російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Там заявляють, що у регулятора немає даних про вакцинованих людей, а тому вакцинацію російським препаратом можна порівняти з російською рулеткою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу «Спутник V» російського виробництва не буде зареєстрована на території України за жодних обставин, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.