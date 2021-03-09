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Коронавірус. Фото: Istock

Виробляти «Спутник V» наважилася Італія — в ЄС препарат порівняли з «російською рулеткою»

9 бер 2021, 09:22
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«Спутник V», російська вакцина від коронавірусу, може виготовлятися в Італії за ліцензією. Таким чином Італія стане першою країною Європейського Союзу, що вироблятиме на своїй території сумнівну російську вакцину.

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на «Спутник V», і компанія Adienne Pharma & Biotech. Про це повідомляє AGI.

Повідомляється, що згідно з угодою, італійське виробництво вакцини планує поставити 10 млн доз з липня 2021 року по січень 2022 року. Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), її почнуть поширювати по всій Італії.


Натомість в EMA звернулися до країн Євросоюзу з проханням не поспішати зі схваленням російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Там заявляють, що у регулятора немає даних про вакцинованих людей, а тому вакцинацію російським препаратом можна порівняти з російською рулеткою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу «Спутник V» російського виробництва не буде зареєстрована на території України за жодних обставин, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.


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