З'їзд суддів — як активісти виганяють нечисть із Феміди, фото — Судова газета

https://racurs.ua/ua/n151449-z-yizd-suddiv-yak-aktyvisty-vyganyaut-nechyst-iz-femidy-translyaciya.html

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У Києві 9 березня почнеться з’їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу — Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного суду України.

Перед заходом у середмісті Києва на вулиці Госпітальній вже зібралися поліція, журналісти і активісти. Останні вважають, що саме недоброчесні судді забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні.

У громадськості є заклик — не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше, вважають вони, «суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники».

На думку активістів, спочатку судді повинні прислухатися до побажань міжнародних партнерів і провести перезавантаження чинного складу ВРП, ввести нові процедури відбору членів ВР і суддів КСУ.

9−11 березня делегати XVIII з’їзду суддів повинні вирішити декілька кадрових питань — вибори чотирьох членів Вищої ради правосуддя, судді КСУ і переобрання нового складу Ради суддів України.

На виборах членів ВРП на чотири вакансії претендують 34 кандидати (чотири судді Верховного суду, вісім суддів апеляційних судів, 12 суддів місцевих загальних судів, п’ятеро суддів місцевих господарських судів та п’ятеро суддів у відставці, серед них і член ВККС у 2015−2019 роках).

У КСУ за одне вакантне місце боротимуться семеро кандидатів: двоє суддів ВС, двоє суддів апеляційних судів, суддя райсуду, суддя у відставці і представник наукового співтовариства.

4 березня місце проведення з’їзду суддів було екстрено змінено. Замість Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок на Хрещатику з’їзд відбудеться в «Президент готелі».