Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 8 березня, вірус виявили у 3 тис. 261 громадянина.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 410 тис. 16 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 975 людей, а загалом вже одужали 1 млн 199 тис. 229 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 76 осіб. Загальна кількість жертв становить 27 тис. 204 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 551 тис. 84.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій області (460 інфікованих), Івано-Франківській області (433 захворілих), Чернівецькій області (409 нових хворих), Львівській області (351 зараження).





Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 201 випадок;

Вінницька область — 460 випадків;

Волинська область — 62 випадки;

Дніпропетровська область — 151 випадок;

Донецька область — 23 випадки;

Житомирська область — 71 випадок;

Закарпатська область — 195 випадків;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 433 випадки;

Київська область — 162 випадки;

Кіровоградська область — 5 випадків;

Луганська область — 14 випадків;

Львівська область — 351 випадок;

Миколаївська область — 151 випадок;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 7 випадків;

Рівненська область — 53 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 97 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 2 випадки;

Хмельницька область — 8 випадків;

Черкаська область — 28 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Чернігівська область — 37 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів планує дозволити використовувати залишки вакцин для українців поза загальною чергою, щоби уникнути утилізації препарату.