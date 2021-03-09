Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 8 марта, вирус был обнаружен у 3 тыс. 261 гражданина.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 410 тыс. 16 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 975 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 199 тыс. 229 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 76 человек. Общее число жертв составляет 27 тыс. 204 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 551 тыс. 84.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области (460 инфицированных), Ивано-Франковской области (433 заболевших), Черновицкой области (409 новых больных), Львовской области (351 заражение).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 201 случай;

Винницкая область — 460 случаев;

Волынская область — 62 случая;

Днепропетровская область — 151 случай;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 71 случай;

Закарпатская область — 195 случаев;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 162 случая;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 14 случаев;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 151 случай;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 97 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Хмельницкая область — 8 случаев;

Черкасская область — 28 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черниговская область — 37 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров планирует разрешить использовать остатки вакцин для украинцев вне общей очереди, чтобы избежать утилизации препарата.