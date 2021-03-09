Коронавирус уложил тысячи украинцев в больницы на праздники (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151448-koronavirus-ulojil-tysyachi-ukraincev-v-bolnicy-na-prazdniki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 8 марта, вирус был обнаружен у 3 тыс. 261 гражданина.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 410 тыс. 16 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 975 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 199 тыс. 229 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 76 человек. Общее число жертв составляет 27 тыс. 204 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 551 тыс. 84.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области (460 инфицированных), Ивано-Франковской области (433 заболевших), Черновицкой области (409 новых больных), Львовской области (351 заражение).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 201 случай;
- Винницкая область — 460 случаев;
- Волынская область — 62 случая;
- Днепропетровская область — 151 случай;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 71 случай;
- Закарпатская область — 195 случаев;
- Запорожская область — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 433 случая;
- Киевская область — 162 случая;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 14 случаев;
- Львовская область — 351 случай;
- Николаевская область — 151 случай;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 7 случаев;
- Ровенская область — 53 случая;
- Сумская область — 69 случаев;
- Тернопольская область — 97 случаев;
- Харьковская область — 196 случаев;
- Херсонская область — 2 случая;
- Хмельницкая область — 8 случаев;
- Черкасская область — 28 случаев;
- Черновицкая область — 409 случаев;
- Черниговская область — 37 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров планирует разрешить использовать остатки вакцин для украинцев вне общей очереди, чтобы избежать утилизации препарата.