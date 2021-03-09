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Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

Коронавирус уложил тысячи украинцев в больницы на праздники (ИНФОГРАФИКА)

9 мар 2021, 08:58
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 8 марта, вирус был обнаружен у 3 тыс. 261 гражданина.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 410 тыс. 16 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 975 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 199 тыс. 229 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 76 человек. Общее число жертв составляет 27 тыс. 204 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 551 тыс. 84.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области (460 инфицированных), Ивано-Франковской области (433 заболевших), Черновицкой области (409 новых больных), Львовской области (351 заражение).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 201 случай;
  • Винницкая область — 460 случаев;
  • Волынская область — 62 случая;
  • Днепропетровская область — 151 случай;
  • Донецкая область — 23 случая;
  • Житомирская область — 71 случай;
  • Закарпатская область — 195 случаев;
  • Запорожская область — 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 433 случая;
  • Киевская область — 162 случая;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 14 случаев;
  • Львовская область — 351 случай;
  • Николаевская область — 151 случай;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 7 случаев;
  • Ровенская область — 53 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 97 случаев;
  • Харьковская область — 196 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Хмельницкая область — 8 случаев;
  • Черкасская область — 28 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черниговская область — 37 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров планирует разрешить использовать остатки вакцин для украинцев вне общей очереди, чтобы избежать утилизации препарата.

Источник: Ракурс


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