Съезд судей — как активисты выгоняют нечисть из Фемиды

https://racurs.ua/n151449-sezd-sudey-kak-aktivisty-vygonyaut-nechist-iz-femidy-translyaciya.html

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В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа — Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный суд Украины.

Перед мероприятием в центре Киева на улице Госпитальной уже собрались полиция, журналисты и активисты. Последние считают, что именно недобросовестные судьи обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране.

Призыв общественности — не проводить съезда судей к изменению правил отбора членов ВСП и КСУ. Иначе, считают они, «судейская мафия и в дальнейшем будет брать украинцев в заложники».

По мнению активистов, сначала судьи должны прислушаться к пожеланиям международных партнеров и провести перезагрузку действующего состава ВСП, ввести новые процедуры отбора членов ВСП и судей КСУ.

9−11 марта делегаты XVIII съезда судей должны решить несколько кадровых вопросов — выборы четырех членов Высшего совета правосудия, судьи КСУ и переизбрания нового состава Совета судей Украины.

На выборах членов ВCП на четыре вакансии претендуют 34 кандидата (четыре судьи Верховного суда, восемь судей апелляционных судов, 12 судей местных общих судов, пять судей хозяйственных судов и пятеро судей в отставке, среди них и член ВККС в 2015- 2019 годах).

В КСУ за одно вакантное место будут бороться семь кандидатов: двое судей Верховного суда, двое судей апелляционных судов, судья райсуда, судья в отставке и представитель научного сообщества.

4 марта место проведения съезда судей экстренно изменили. Вместо Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов на Крещатике съезд состоится в «Президент отеле».