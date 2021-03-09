Производить «Спутник V» решилась Италия — в ЕС препарат сравнили с «русской рулеткой»

Коронавирус. Фото: Istock

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«Спутник V», российская вакцина от коронавируса, может изготавливаться в Италии по лицензии. Таким образом Италия станет первой страной Европейского Союза, которая начнет производить на своей территории сомнительную российскую вакцину.

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на «Спутник V», и компания Adienne Pharma & Biotech. Об этом сообщает AGI.

Сообщается, что согласно договору, итальянское производство вакцины планирует поставить 10 млн доз с июля 2021 года по январь 2022 года. Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), ее начнут распространять по всей Италии.

В то же время в EMA обратились к странам Евросоюза с просьбой не торопиться с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Там заявляют, что у регулятора нет данных о вакцинированных людях, а потому вакцинацию российским препаратом можно сравнить с русской рулеткой.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства не будет зарегистрирована на территории Украины ни при каких обстоятельствах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.