Вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти бразильського штаму COVID-19

Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151457-vakcyna-pfizer-biontech-efektyvna-proty-brazylskogo-shtamu-covid-19.html

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Вакцина Pfizer/BioNTech нейтралізує бразильський штам коронавірусу, з’ясували вчені.

Дослідження провели науковці з компаній Pfizer Inc та BioNTech, а також вчені з Техаського університету, пише Reuters.

У раніше опублікованих дослідженнях компанія Pfizer з’ясувала, що її вакцина нейтралізує інші більш заразні варіанти вірусу, вперше виявлені у Великій Британії та Південній Африці.

Разом з тим штам з Південної Африки може знижувати кількість захисних антитіл, які продукує вакцина.

Компанія Pfizer заявила, що на сьогодні її вакцина, швидше за все, є ефективною проти південноафриканського штаму.

Однак виробник планує протестувати третю бустерну дозу вакцини, а також варіант вакцини, спеціально модифікованої для боротьби з південноафриканським штамом.

Нагадаємо, у США людям, які отримали повний курс щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, дещо пом’якшили карантинні обмеження.