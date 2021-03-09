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Ракурс
Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

Вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти бразильського штаму COVID-19

9 бер 2021, 11:16
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Вакцина Pfizer/BioNTech нейтралізує бразильський штам коронавірусу, з’ясували вчені.

Дослідження провели науковці з компаній Pfizer Inc та BioNTech, а також вчені з Техаського університету, пише Reuters.

У раніше опублікованих дослідженнях компанія Pfizer з’ясувала, що її вакцина нейтралізує інші більш заразні варіанти вірусу, вперше виявлені у Великій Британії та Південній Африці.

Разом з тим штам з Південної Африки може знижувати кількість захисних антитіл, які продукує вакцина.

Компанія Pfizer заявила, що на сьогодні її вакцина, швидше за все, є ефективною проти південноафриканського штаму.


Однак виробник планує протестувати третю бустерну дозу вакцини, а також варіант вакцини, спеціально модифікованої для боротьби з південноафриканським штамом.

Нагадаємо, у США людям, які отримали повний курс щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, дещо пом’якшили карантинні обмеження.

Джерело: Ракурс


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