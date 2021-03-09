Вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти бразильського штаму COVID-19

Вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти бразильського штаму COVID-19https://racurs.ua/ua/n151457-vakcyna-pfizer-biontech-efektyvna-proty-brazylskogo-shtamu-covid-19.htmlРакурс
Вакцина Pfizer/BioNTech нейтралізує бразильський штам коронавірусу, з’ясували вчені.
Дослідження провели науковці з компаній Pfizer Inc та BioNTech, а також вчені з Техаського університету, пише Reuters.
У раніше опублікованих дослідженнях компанія Pfizer з’ясувала, що її вакцина нейтралізує інші більш заразні варіанти вірусу, вперше виявлені у Великій Британії та Південній Африці.
Разом з тим штам з Південної Африки може знижувати кількість захисних антитіл, які продукує вакцина.
Компанія Pfizer заявила, що на сьогодні її вакцина, швидше за все, є ефективною проти південноафриканського штаму.
Однак виробник планує протестувати третю бустерну дозу вакцини, а також варіант вакцини, спеціально модифікованої для боротьби з південноафриканським штамом.
Нагадаємо, у США людям, які отримали повний курс щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, дещо пом’якшили карантинні обмеження.