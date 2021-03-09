ДТП. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n151456-pasajyrskyy-mikroavtobus-vyletiv-u-kuvet-na-harkivschyni-ie-zagybli-ta-postrajdali-foto.html

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ДТП сьогодні, 9 березня, сталася на Харківщині, біля села Кам’янка Ізюмського району. У вівторок зранку на 633 км траси Київ — Харків — Довжанський з’їхав із дороги та перевернувся мікроавтобус Renault Trafic.

Унаслідок аварії один із пасажирів загинув. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.







Повідомляється, що під час ДТП травмувалися вісім осіб, вони дістали травми різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували Ізюмську районну лікарню. Тіло загиблого пасажира було витягнуто з мікроавтобуса зусиллями ДСНС.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертельна ДТП із пасажирським автобусом, у якому перебували 57 громадян України, сталася в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Тоді загинули п’ятеро українців, родичі вже опізнали тіла чотирьох із них.