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Ракурс
ДТП. Фото: ДСНС

Пасажирський мікроавтобус вилетів у кювет на Харківщині — є загиблі та постраждалі (ФОТО)

9 бер 2021, 10:49
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ДТП сьогодні, 9 березня, сталася на Харківщині, біля села Кам’янка Ізюмського району. У вівторок зранку на 633 км траси Київ — Харків — Довжанський з’їхав із дороги та перевернувся мікроавтобус Renault Trafic.

Унаслідок аварії один із пасажирів загинув. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДТП на Харківщині. Фото: ДСНС


ДТП на Харківщині. Фото: ДСНС
Повідомляється, що під час ДТП травмувалися вісім осіб, вони дістали травми різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували Ізюмську районну лікарню. Тіло загиблого пасажира було витягнуто з мікроавтобуса зусиллями ДСНС.

ДТП на Харківщині. Фото: ДСНС

ДТП на Харківщині. Фото: ДСНС
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертельна ДТП із пасажирським автобусом, у якому перебували 57 громадян України, сталася в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Тоді загинули п’ятеро українців, родичі вже опізнали тіла чотирьох із них.

Джерело: Ракурс


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