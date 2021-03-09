ДТП. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n151456-passajirskiy-mikroavtobus-vyletel-v-kuvet-na-harkovschine-est-pogibshie-i-postradavshie-foto.html

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ДТП сегодня, 9 марта, произошло в Харьковской области, возле села Каменка Изюмского района. Во вторник утром на 633 км трассы Киев — Харьков — Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic.

Во время аварии один из пассажиров погиб. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.









Сообщается, что во время ДТП травмировались восемь человек, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Изюмскую районную больницу. Тело погибшего пассажира было извлечено из микроавтобуса усилиями ГСЧС.







Напомним, ранее мы сообщали, что смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 57 граждан Украины, произошло в ночь на 6 марта вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Тогда погибли пять украинцев, родственники уже опознали тела четырех из них.