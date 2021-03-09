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Ракурс
ДТП. Фото: ГСЧС

Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет на Харьковщине — есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

9 мар 2021, 10:49
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ДТП сегодня, 9 марта, произошло в Харьковской области, возле села Каменка Изюмского района. Во вторник утром на 633 км трассы Киев — Харьков — Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic.


Во время аварии один из пассажиров погиб. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП на Харьковщине. Фото: ГСЧС
ДТП на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Сообщается, что во время ДТП травмировались восемь человек, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Изюмскую районную больницу. Тело погибшего пассажира было извлечено из микроавтобуса усилиями ГСЧС.

ДТП на Харьковщине. Фото: ГСЧС

ДТП на Харьковщине. Фото: ГСЧС
Напомним, ранее мы сообщали, что смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 57 граждан Украины, произошло в ночь на 6 марта вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Тогда погибли пять украинцев, родственники уже опознали тела четырех из них.

Источник: Ракурс


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