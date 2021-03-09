Привитым от коронавируса в США разрешили не соблюдать социальную дистанцию

В США продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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В США людям, получившим полный курс прививок от коронавирусной болезни COVID-19, несколько смягчили карантинные ограничения.

Такие лица смогут без масок и без необходимости соблюдения социальной дистанции находиться в помещении с другими вакцинированными, но им следует избегать необязательных путешествий и продолжать носить маски на улице, сообщает агентство Reuters.

Также они смогут находиться в помещении с невакцинированными членами семьи, если они не находятся в группе риска.

Кроме того, такие лица могут не делать тестов и не проходить карантин после общения с больными коронавирусом, кроме случаев, когда появились очевидные симптомы COVID-19.

В американском центре по контролю и предотвращению болезней (CDC) считают, что иммунитет является спустя две недели после прививки.

В настоящее время уже 30 млн американцев прошли полный курс вакцинации, что составляет 9,2% от общей численности населения страны. Еще 58,9 млн взрослых жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины.

Полностью привитыми считаются лица, получившие две дозы вакцин Pfizer или Moderna, или одну дозу вакцины Johnson & Johnson.

Мы все еще переживаем серьезную пандемию, и все еще более 90% нашего населения не привиты полностью, — подчеркивают в CDC. — Поэтому каждому, вакцинированному или нет, следует продолжать избегать средних и больших собраний людей, а также неважных путешествий.



В ведомстве добавляют, что с ростом количества привитых ограничения для таких лиц продолжат смягчаться.

Напомним, в Госдепе США недавно назвали российские СМИ, связанные с распространением фейков о COVID-вакцинах Pfizer и Moderna.