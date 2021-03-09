Из-за глобального потепления начнется вымирание людей. Фото: nato.int

https://racurs.ua/n151454-iz-za-globalnogo-potepleniya-nachnetsya-vymiranie-ludey-issledovanie.html

Ракурс

Из-за глобального изменения климата люди в тропиках могут начать вымирать, выяснили американские ученые из Принстонского университета.

Для достижения критической для выживания отметки осталось всего лишь 1,5°С, после чего резко начнется тотальное вымирание, сообщает Nature Geoscience.

Первым признаком приближения коллапса будет общее ухудшение состояния людей, снижение их работоспособности и частые солнечные удары, далее могут возникнуть летальные исходы.

Исследование показало, что из-за продолжающегося климатического кризиса неизбежна огромная гибель людей, животных и растений. Треть всех видов растений и животных может исчезнуть уже через 50 лет.

При высокой температуре и влажности, что характерно для тропических регионов, пределы адаптации человеческого тела будут достигнуты быстрее.

Критическим значением при 100% влажности считается 35 °C — нагревшись выше этой температуры, кожа не успевает терять тепло.

Даже если у человека есть неограниченный запас питьевой воды, длительное время подобные условия без последствий для организма он пережить не может.

И если на первых порах это скажется только на работоспособности людей, то в дальнейшем хронический перегрев будет буквально приводить к смертям.

В долгосрочной перспективе тепловые удары, особенно частые, грозят серьезными нарушениями деятельности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем организма.

Ранее мы сообщали, что изменения климата в будущем приведут к неравномерному смещению пояса тропических дождей — узкой полосы сильных осадков вблизи экватора. Это может угрожать продовольственной безопасности миллиардов людей.