Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме — корона готовит ответный удар

Меган Маркл. Фото: Esquire

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Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме.

Из-за резонансных обвинений британская королевская семья ведет «кризисные переговоры», пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью пары. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что герцогиня Сассекская Меган Макрл рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.

Меган сказала телеведущей, что когда она была беременна первым сыном — Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки…, — заявила Маркл.

Принц также сказал, что больше всего его огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность герцогини Сассекской Меган Маркл.

Отметим, что обычно королевская семья не отвечает на громкие обвинения в ее адрес. Однако британские журналисты, в том числе из газет I, Daily Mail и Guardian пишут, что на Букингемский дворец оказывается небывалое давление, чтобы он все же сделал заявление в связи с обвинениями Меган Маркл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев у королевы Елизаветы II своим поведением. После скандального интервью Опре Уинфри их могут лишить титулов герцога и герцогини Сассекских. Такие переговоры уже ведутся в Букингемском дворце.