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Ракурс
Съезд судей собрался избрать новых членов Высшего совета правосудия, скриншот видео

Съезд судей собрался избрать новых членов Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 мар 2021, 10:22
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Съезд судей изберет 9 марта новых членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Это мероприятие Совет судей созвал 24 декабря 2020 года. Его сначала собрались провести 9−11 марта в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины. Но впоследствии XVIII очередной съезд судей Украины перенесли в «Президент отель».


«Судебная власть» сообщала, что съезд судей Украины планирует рассмотреть такие вопросы:

  • об избрании членов Высшего совета правосудия;
  • о назначении судьи Конституционного суда Украины;
  • об избрании Совета судей Украины;
  • отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления.

Тем временем в Киеве сегодня проходит общественная акция «Нет съезду судейской нечести!». Общественность призывает не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

Источник: Ракурс


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