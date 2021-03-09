Съезд судей собрался избрать новых членов Высшего совета правосудия, скриншот видео

https://racurs.ua/n151452-sezd-sudey-sobralsya-izbrat-novyh-chlenov-vysshego-soveta-pravosudiya-translyaciya.html

Ракурс

Съезд судей изберет 9 марта новых членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Это мероприятие Совет судей созвал 24 декабря 2020 года. Его сначала собрались провести 9−11 марта в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины. Но впоследствии XVIII очередной съезд судей Украины перенесли в «Президент отель».

«Судебная власть» сообщала, что съезд судей Украины планирует рассмотреть такие вопросы:

об избрании членов Высшего совета правосудия;

о назначении судьи Конституционного суда Украины;

об избрании Совета судей Украины;

отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления.

Тем временем в Киеве сегодня проходит общественная акция «Нет съезду судейской нечести!». Общественность призывает не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.