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Ракурс
З’їзд суддів зібрався обрати нових членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

З’їзд суддів зібрався обрати нових членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 бер 2021, 10:22
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З’їзд суддів обере 9 березня нових членів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Цей захід Рада суддів скликала 24 грудня 2020 року. Його спочатку запланували на 9−11 березня у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України. Але згодом XVIII черговий з’їзд суддів України перенесли у «Президент готель».


«Судова влада» повідомляла, що з’їзд суддів України планує розглянути питання:

  • про обрання членів Вищої ради правосуддя;
  • про призначення судді Конституційного суду України;
  • про обрання Ради суддів України;
  • звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування.

Тим часом у Києві сьогодні відбувається громадська акція «Ні з’їзду суддівської нечесті!». Громадськість закликає не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ.

Джерело: Ракурс


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