З’їзд суддів зібрався обрати нових членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n151452-z-yizd-suddiv-zibravsya-obraty-novyh-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya-translyaciya.html

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З’їзд суддів обере 9 березня нових членів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Цей захід Рада суддів скликала 24 грудня 2020 року. Його спочатку запланували на 9−11 березня у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України. Але згодом XVIII черговий з’їзд суддів України перенесли у «Президент готель».

«Судова влада» повідомляла, що з’їзд суддів України планує розглянути питання:

про обрання членів Вищої ради правосуддя;

про призначення судді Конституційного суду України;

про обрання Ради суддів України;

звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування.

Тим часом у Києві сьогодні відбувається громадська акція «Ні з’їзду суддівської нечесті!». Громадськість закликає не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ.