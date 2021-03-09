Меган Маркл. Фото: Esquire

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Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, у якому звинуватили королівську родину в расизмі.

Через резонансні звинувачення британська королівська родина веде «кризові переговори», намагаючись вирішити, як відповідати на скандальне інтерв’ю пари. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що герцогиня Сассекська Меган Макрл розповіла американській телеведучій Опрі Вінфрі, що члени британської королівської родини обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі.

Меган сказала телеведучій, що коли вона була вагітна першою сином — Арчі, їй повідомили, що йому не буде надано титулу принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім’ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій.

У них немає права це забирати. Коли я була вагітна, вони сказали, що хочуть змінити традиції для Арчі. Цікаво чому? Але сама думка про те, що наш син не буде в безпеці, і думка, що перший небілий член цієї сім’ї не отримає той же титул, що інші внуки…, — заявила Маркл.

Принц також заявив, що найбільше його засмутив той факт, що члени королівської родини не засудили публікації британських таблоїдів, у яких обговорювалася раса герцогині Сассекської Меган Маркл.

Зазначимо, що зазвичай королівська родина не відповідає на гучні звинувачення у її бік. Однак британські журналісти, у тому числі з газет I, Daily Mail і Guardian пишуть, що на Букінгемський палац учинюється небувалий тиск, щоб він усе ж зробив заяву у зв’язку з обвинуваченнями Меган Маркл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі викликали гнів у королеви Єлизавети II своєю поведінкою. Після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі їх можуть позбавити титулів герцога й герцогині Сассекських. Такі переговори вже ведуться в Букінгемському палаці.