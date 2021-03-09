Автозак с Антоненко блокировали возле суда в Киеве, скриншот видео

https://racurs.ua/n151482-avtozak-s-antonenko-blokirovali-vozle-suda-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

Во время акции протеста в Киеве активисты 9 марта блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко.

Между протестующими и полицией на улице Дегтяревской произошли столкновения.

Судья Шевченковского суда Оксана Голуб отменила судебное заседание и перенесла его на 15 марта.

После такого известия соратники обвиняемого в подрыве Шеремета направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Андрея Антоненко.

Полиция силой пыталась оттолкнуть людей с проезжей части. Микроавтобус-автозак с Антоненко только со второй попытки сумел выехать из территории суда.

Дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей. Кроме плотного сопротивления, активисты жгли файеры.