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Ракурс
Автозак с Антоненко блокировали возле суда в Киеве, скриншот видео

Автозак с Антоненко блокировали возле суда в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

9 мар 2021, 15:54
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Во время акции протеста в Киеве активисты 9 марта блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко.

Между протестующими и полицией на улице Дегтяревской произошли столкновения.

Автозак с Антоненко блокировали возле суда в Киеве, скриншот видео

Судья Шевченковского суда Оксана Голуб отменила судебное заседание и перенесла его на 15 марта.

После такого известия соратники обвиняемого в подрыве Шеремета направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Андрея Антоненко.

Автозак с Антоненко блокировали возле суда в Киеве, скриншот видео


Полиция силой пыталась оттолкнуть людей с проезжей части. Микроавтобус-автозак с Антоненко только со второй попытки сумел выехать из территории суда.

Дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей. Кроме плотного сопротивления, активисты жгли файеры.

Источник: Ракурс


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