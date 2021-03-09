Во время COVID-вспышки в Черновцах открывают один из крупнейших рынков Украины

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В Черновцах разрешили работу крупнейшего в регионе Калиновского рынка. Это одна из самых большимх в стране торговых площадок.

Рынок открывают несмотря на то, что Черновицкая область находится в «красной» коронавирусной зоне карантина. Во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынке 9 марта городской председатель Черновцов Роман Кличук заявил, что с 10 марта этот коммунальный рынок возобновляет работу.

В четверг мы написали обращение в областную комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснение по поводу протокола карантина красной зоны. В п. 9 решения госкомиссии запретили функционирование непродовольственных рынков, но не указали о работе рынков смешанного типа, каким является «Калиновский рынок». Мы не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок, — заявил мэр.

Слова Кличука пикетчики восприняли с аплодисментами. Мэр напомнил торговцам, что «коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы».

Предприниматели несколько раз в марте собирались у мэрии и областной госадминистрации и требовали разрешить работу рынков, а также магазинов с непродовольственными товарами.

С 1 марта в Черновицкой области действует «красная» зона карантина. Ограничения предусматривают запрет для работы ресторанов, торговых центров, спортзалов и фитнес-клубов. Обучение в учебных заведениях дистанционное, а общественный транспорт курсирует только в режиме спецперевозок.

Заместитель главы областной администрации Богдан Ковалюк объяснил, что местные власти не могут смягчать ограничения. В то же время анонсировал обращение к правительству о выплате компенсаций предпринимателям.