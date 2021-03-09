Під час COVID-спалаху у Чернівцях відкривають один з найбільших ринків України, фото — Суспільне

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У Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні Калинівського ринку. Це один з найбільших у країні торговельних майданчиків.

Ринок відкривають попри те, що Чернівецька область перебуває у «червоній» коронавірусній зоні карантину. Під час акції протесту підприємців Калинівського ринку 9 березня міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що з 10 березня цей комунальний ринок відновлює роботу.

У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз’яснення по прийнятому протоколу щодо карантину червоної зони. У п. 9 рішення держкомісії заборонили функціонування непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є «Калинівський ринок». Ми не дочекалися роз’яснення і тому приймаємо рішення, що відкриваємо ринок, — заявив мер.

Слова Клічука пікетувальники сприйняли із оплесками. Мер нагадав торговцям, що «коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм».

Підприємці декілька разів у березні збиралися біля мерії та обласної держадміністрації і вимагали дозволити роботу ринків, а також магазинів з непродовольчими товарами.

З 1 березня в Чернівецькій області діє «червона» зона карантину. Обмеження передбачають заборону роботи ресторанів, торгових центрів, спортзалів та фітнес-клубів. Навчання у закладах освіти дистанційне, а рух громадського транспорту курсує лише у режимі спецперевезень.

Заступник голови обласної адміністрації Богдан Ковалюк пояснив, що місцева влада не може пом’якшувати обмеження. Водночас анонсував звернення до уряду щодо виплати компенсацій підприємцям.