Справа Пашинського – потерпілий відкликав позов до колишнього депутата. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151479-sprava-pashynskogo-poterpilyy-vidklykav-pozov-do-kolyshnogo-deputata.html

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Справу Пашинського продовжать розглядати, але без участі потерпілого — В’ячеслав Хімікус відкликав свій позов до колишнього народного депутата.

Хімікус повідомив суду, що йому виплатили компенсацію, а також те, що він пробачає Пашинському, розповіла адвокат потерпілого Марина Паринова на сторінці у Facebook.

Тепер вирок залежить лише від аргументованості сторони обвинувачення та позиції суду. Надалі розгляд кримінальної справи щодо Сергія Пашинського триватиме, але без участі потерпілого, — зазначила адвокат.

Як передають «Ґрати», справу колишнього депутата продовжать слухати: 9 березня в суді допитали свідків, зокрема дружину потерпілого Хімікуса і дружину Пашинського.

Хімікус не назвав суму компенсації, проте зазначив, що вона менша за 1,5 млн грн, які він вимагав у позові. Він також не розповів, хто передав йому гроші, але зазначив, що з Пашинським не зустрічався.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на трасі в одному з сіл Київської області стався конфлікт між на той час нардепом Сергієм Пашинським і місцевим мешканцем Вʼячеславом Хімікусом. Останній внаслідок інциденту отримав кульове поранення ноги.

Під час розслідування нардеп стверджував, що це був самозахист, оскільки Хімікус нібито вдарив його по голові пляшкою. За версією пораненого, зброю депутат застосував невиправдано.

У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень. Пізніше тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Пашинський може стати фігурантом ще трьох кримінальних проваджень.

У грудні того ж року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт. Сам екс-депутат провину не визнає, його захист не бачить в інциденті складу злочину.