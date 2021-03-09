Карантин. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151478-na-meji-potraplyannya-do-chervonoyi-zony-opynylysya-10-oblastey-shmygal.html

Ракурс

Карантин в Україні запровадили через спалах коронавірусної інфекції після тимчасового «затишшя». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 10 областей перебувають на межі потрапляння до «червоної» зони карантину.

Наразі у «червоній» зоні опинилися чотири області. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що за попередній тиждень в Україні збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус — майже 21 тис. проти 17 тис. 600. На сьогодні в лікарнях країни зайнято 29 тис. 573 ліжка. Загалом під хворих на коронавірус держава виділила 70 тис. 157 ліжок, з яких 60 тис. забезпечені киснем.

Зросла також кількість й зайнятих реанімаційних ліжок — з 1,5 тис. до 2 тис. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, підсумував Шмигаль. Він додав, що майже 10 областей в Україні перебувають у «помаранчевій зоні» карантину та близькі до потрапляння у «червону» зону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві, який віднесли до «помаранчевої» зони, запроваджують на два місяці через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Ситуація у столиці залишається прогнозованою, а потрапляння Києва до «помаранчевої» зони очікували ще минулого тижня.