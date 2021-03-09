Карантин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151478-10-oblastey-okazalis-na-grani-popadaniya-v-krasnuu-zonu-shmygal.html

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Карантин в Украине ввели из-за вспышки коронавирусной инфекции после временного «затишья». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 10 областей находятся на грани попадания в «красную» зону карантина.

Сейчас в «красной» зоне находятся четыре области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что за предыдущую неделю в Украине увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом — почти 21 тыс. против 17 тыс. 600. На сегодня в больницах страны занято 29 тыс. 573 кровати. Всего на больных коронавирусом государство выделило 70 тыс. 157 коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом.

Возросло также количество и занятых реанимационных коек — с 1,5 тыс. до 2 тыс. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, подытожил Шмыгаль. Он добавил, что почти 10 областей в Украине находятся в «оранжевой зоне» карантина и близки к попаданию в «красную» зону.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве, который отнесли в «оранжевую» зону, вводят на два месяца из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Ситуация в столице остается прогнозируемой, а попадание Киева в «оранжевой» зоны ожидали еще на прошлой неделе.