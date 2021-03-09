В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото «Газета.ру»

https://racurs.ua/n151477-vakcinaciya-vmesto-lokdauna-zelenskiy-kritikuet-tempy-covid-privivok.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отмечает, что главным ответом на эпидемию коронавирусной болезни COVID-19 является вакцинация населения, а не введение локдауна.

Об этом он заявил во время обсуждения вакцинации во время традиционного селекторного совещания по ситуации с COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных, — подчеркнул президент.

Зеленский отмечает, что Украине нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, не только Министерства здравоохранения, а также тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

Со своей стороны, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что возглавляемое им ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут в проведении вакцинации.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что продолжит проводить переговоры о получении Украиной вакцин от COVID-19.

Напомним, Степанов недавно рассказал, кого считает заказчиками «антивакцинальной вакханалии» в Украине.