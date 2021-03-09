Названы победители Шевченковской премии 2021 года, фото: Zaxid.net

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Ракурс

Шевченковский комитет назвал имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года.

Имена победителей объявлены сегодня, 9 марта, в годовщину со дня рождения классика украинской литературы, сообщает «Суспільне».

Победителей выбирали в шести номинациях:

в номинации «Журналистика и публицистика» премию получает Станислав Асеев за книгу «Светлый путь: история одного концлагеря». В ней Асеев рассказывает о своем пребывании в плену пророссийских сил в оккупированном Донецке в период с мая 2017 года по конец декабря 2019 года;

в номинации «Киноискусство» премию получают режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм «Атлантида». Действие этой ленты происходит в недалеком будущем после победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий, признанных непригодными для проживания;

в номинации «Визуальное искусство» премию получает Борис Михайлов за проект «Испытание смертью»;

в номинации «Литература» премию получила Оксана Луцишина за роман «Иван и Феба», действие которого разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской Независимости;

в номинации «Музыкальное искусство» победило музыкальное агентство «Ухо» с циклом «Архитектура голоса» (директор агентства Александра Андрусик, соучредитель агентства Евгений Шимальський, исполнительный продюсер Екатерина Сула);

в номинации «Театральное искусство» победили Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк и Александр Бегма за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинский «Лесная песня» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Сегодня только объявлены победители, церемония награждения состоится в мае.