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Названо переможців Шевченківської премії 2021 року, фото: Zaxid.net

Шевченківська премія-2021 — названо переможців

9 бер 2021, 14:30
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Шевченківський комітет назвав імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року.

Імена переможців оголошено сьогодні, 9 березня, у річницю з дня народження класика української літератури, повідомляє «Суспільне».


Переможців обирали у шести номінаціях:

  • у номінації «Журналістика та публіцистика» премію отримує Станіслав Асєєв за книжку «Світлий шлях: історія одного концтабору». У ній Асєєв розповідає про своє перебування в полоні проросійських сил в окупованому Донецьку в період з травня 2017 року по кінець грудня 2019 року;
  • у номінації «Кіномистецтво» премію отримують режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Одуденко за фільм «Атлантида». Дія цієї стрічки відбувається у недалекому майбутньому після перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій, які визнані непридатними для проживання;
  • у номінації «Візуальне мистецтво» премію отримує Борис Михайлов за проект «Випробування смертю»;
  • у номінації «Література» премію здобула Оксана Луцишина за роман «Іван і Феба», дія якого розгортається в останні роки радянської влади й у перші роки української Незалежності;
  • у номінації «Музичне мистецтво» перемогло музичне агентство «Ухо» з циклом «Архітектура голосу» (директор агенції Олександра Андрусик, співзасновник агенції Євген Шимальський, виконавчий продюсер Катерина Сула);
  • у номінації «Театральне мистецтво» перемогли Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк і Олександр Бегма за виставу Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Сьогодні лише оголошено переможців, церемонія нагородження відбудеться у травні.


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