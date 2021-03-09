На «Євробаченні» співачка з Таджикистану розповість про проблеми російських жінок — соцмережі обурені

Співачка Маніжа Сангін, фото: reina_eurovision

https://racurs.ua/ua/n151473-na-ievrobachenni-spivachka-z-tadjykystanu-rozpovist-pro-problemy-rosiyskyh-jinok-socmereji.html

Ракурс

Росія відправить на «Євробачення-2021» співачку Маніжу Сангін (Manizha) з Таджикистану, яка виконає пісню Russian Woman («Російська жінка»).

У фіналі національного відбору Manizha перемогла за результатами глядацького голосування випередивши два колективи з Росії — дует «2маши» та інді-гурт Therr Maitz.

Втім, такий результат нацвідбору викликав бурхливу реакцію російського сегменту соцмереж. Користувачі, зокрема, скаржаться на сам текст пісні.

Так, в соцмережі Instagram набули популярності хештег #іспанськийсором (маючи на увазі термін, яким називають почуття незручності чи сорому за інших) та подібні, під який постять текст пісні Russian Woman.

Що за шлак? Текст взагалі виглядає як набір слів, сенсу вловити неможливо, — обурюються у соцмережах.

Як можна співати таке про російську жінку???, — висловлюють своє невдоволення росіяни. — Невже всю націю тримають за дурнів?

Частина користувачів соцмереж вважають результати голосування сфальсифікованими.

Євробачення-2021 відбудеться в Роттердамі в період з 18 по 22 травня.