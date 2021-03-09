Поки у Києві засідає з'їзд суддів, голова ОАСК Вовк далі ховається від Антикорсуду

https://racurs.ua/ua/n151472-poky-u-kyievi-zasidaie-z-yizd-suddiv-golova-oask-vovk-dali-hovaietsya-vid-antykorsudu.html

Ракурс

Суддя Павло Вовк і далі ховається від НАБУ і Антикорупційного суду. Сьогодні детективи вкотре не знайшли його за жодним із місць можливого перебування — ні на роботі, ні вдома.

Новий, вже шостий, привід Вовка Вищий антикорупційний суд дозволив на 15 березня (11.00), повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу суду.

У НАБУ раніше наголошували, що не можуть виконати постанову про примусовий привід Вовка, бо документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Детективи вказували, вирішити ситуацію може тільки генпрокурор, який має право дозволити затримати голову ОАСК.

Вовк у соцмережах стверджує, що не ховається і що його просто «погано шукають».

Саме сьогодні з’їзд суддів обирає чотирьох нових членів до Вищої ради правосуддя, яка свого часу не дозволила відсторонити Вовка і його суддів від роботи в ОАСК.

Вовка і низку інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.