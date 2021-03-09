Пока в Киеве заседает съезд судей, глава ОАСК Вовк и дальше скрывается от ВАКС

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Судья Вовк и дальше прячется от НАБУ и Антикоррупционного суда. Сегодня детективы в очередной раз не нашли его ни по одному из мест возможного пребывания — ни на работе, ни дома.

Новый, уже шестой, привод Вовка Высший антикоррупционный суд разрешил на 15 марта (11.00), сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

В НАБУ ранее отмечали, что не могут выполнить постановление о принудительном приводе Вовка, поскольку документ не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище. Детективы указывали, что разрешить ситуацию может только генпрокурор, когда разрешит задержать главу ОАСК.

Вовк в соцсетях утверждает, что не скрывается и его просто «плохо ищут».

Именно сегодня съезд судей избирает четырех новых членов в Высший совет правосудия, который в свое время не позволил отстранить Вовка и его судей от работы в ОАСК.

Вовка и его коллег из ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.